Мерц відвідає інавгурацію німецької бронебригади у Литві

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідає столицю Литви у четвер, 22 травня, щоб взяти участь в інавгурації 45-ї бронетанкової бригади Німеччини "Литва".

Про це написав литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Це буде перший візит Мерца до Литви та Балтійського регіону на посаді канцлера. Його зустріне в аеропорту Вільнюса міністр закордонних справ Кястутіс Будріс, після чого він вирушить до Президентського палацу на зустріч із президентом країни Гітанасом Науседою.

Очікується, що лідери двох країн обговорять двосторонні відносини між Литвою та Німеччиною, співпрацю в галузі оборони, підтримку України та ключові питання на порядку денному Європейського Союзу.

Також Мерц візьме участь в інавгурації 45-ї бронетанкової бригади Німеччини "Литва".

За інформацією Міністерства оборони, передислокація німецької бригади до Литви проходить безперешкодно відповідно до плану дій, підписаного в грудні 2023 року.

"45-та німецька бригада досягла повної боєготовності 1 квітня 2025 року. Наразі в Литві дислоковано 500 військовослужбовців німецької бригади, а повна бойова готовність 5 тисяч військовослужбовців і цивільних осіб, необхідне обладнання, спорядження та запаси будуть досягнуті в 2027 році", – заявили у Міноборони країни.

Нагадаємо, на початку квітня 2024 року до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні.

Пізніше країни підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади у Литві.

Литва хоче, щоб німецька бригада на литовській території досягла повної боєздатності до кінця 2027 року, але Берлін ознайомлений і з планом "Б".