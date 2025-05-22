Мерц посетит инаугурацию немецкой бронебригады в Литве

Канцлер Германии Фридрих Мерц посетит столицу Литвы в четверг, 22 мая, чтобы принять участие в инаугурации 45-й бронетанковой бригады Германии "Литва".

Об этом написал литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Это будет первый визит Мерца в Литву и Балтийский регион в качестве канцлера. Его встретит в аэропорту Вильнюса министр иностранных дел Кястутис Будрис, после чего он отправится в Президентский дворец на встречу с президентом страны Гитанасом Науседой.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения между Литвой и Германией, сотрудничество в области обороны, поддержку Украины и ключевые вопросы повестки дня Европейского Союза.

Также Мерц примет участие в инаугурации 45-й бронетанковой бригады Германии "Литва".

По информации Министерства обороны, передислокация немецкой бригады в Литву проходит беспрепятственно в соответствии с планом действий, подписанным в декабре 2023 года.

"45-я немецкая бригада достигла полной боеготовности 1 апреля 2025 года. Сейчас в Литве дислоцировано 500 военнослужащих немецкой бригады, а полная боевая готовность 5 тысяч военнослужащих и гражданских лиц, необходимое оборудование, снаряжение и запасы будут достигнуты в 2027 году", – заявили в Минобороны страны.

Напомним, в начале апреля 2024 года в Литву прибыл первоначальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в балтийской стране.

Позже страны подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады в Литве.

Литва хочет, чтобы немецкая бригада на литовской территории достигла полной боеспособности к концу 2027 года, но Берлин ознакомлен и с планом "Б".