Каллас закликала Сербію зробити "стратегічний вибір" між Заходом і Сходом

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас під час візиту до Белграда заявила, що Сербія стоїть перед стратегічним вибором свого геополітичного шляху.

Про це вона заявила під час свого візиту до Белграда, передає "Європейська правда" з посиланням на AP.

Заява пролунала через кілька тижнів після того, як президент Сербії Александар Вучич взяв участь у параді 9 травня в Москві поруч із Владіміром Путіним, попри попередження з боку ЄС. Брюссель рішуче засудив цей вчинок як такий, що підриває євроінтеграційні прагнення Сербії.

"Сербія стоїть перед стратегічним, геостратегічним вибором, де вона хоче бути. Європейське майбутнє Сербії залежить від цінностей, які вона вирішить відстоювати", – сказала Кая Каллас

Вона підтвердила, що обговорила з Вучичем його участь у параді, заявивши: "Я висловила свою дуже чітку думку. Не розумію, чому треба стояти поруч із людиною, яка веде жахливу війну в Україні".

Президент Вучич пояснив, що участь у параді була проявом традиційної дружби з Росією, яку він вважає слов’янським і православним союзником. При цьому він підтвердив прагнення до вступу в ЄС.

"З моїх розмов із сербським політичним керівництвом зрозуміло, що членство в ЄС залишається стратегічною метою. Однак я хочу наголосити, що нам потрібно бачити дії, які підтверджують і підкріплюють ці слова", – сказала Каллас.

Вона зазначила, що для реального просування до членства в ЄС необхідні конкретні дії – зокрема, реформи, свобода ЗМІ, боротьба з корупцією та виборча реформа. Вона також зустрілася з учасниками протестів, які вимагають демократичних змін.

Росія є історичним православним союзником Сербії та основним постачальником природного газу, а компанії "Газпром" і "Газпромнефть" також є власниками сербської нафтової компанії NIS. Москва також підтримує Белград у його протидії незалежності Косова. Натомість Сербія послідовно відмовляється приєднуватися до санкцій ЄС проти Росії.

Вучич раніше висловлював переконання, що європейський шлях Сербії не постраждає через його візит в Москву.