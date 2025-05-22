Німеччина очікує, що міністри фінансів G7 погодять спільну заяву на підтримку України

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль висловив сподівання, що "Група семи", у зустрічі якої він бере участь, зможе погодити спільну заяву з підтримкою України.

Його слова під час зустрічі з журналістами в канадському місті Банфф наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Напередодні ЗМІ повідомили, що спільна заява за підсумками зустрічі міністрів фінансів G7 може бути зірвана, оскільки США хочуть вилучити з тексту формулювання про "протиправне" вторгнення Росії в Україну.

Тим не менш, глава Мінфіну Німеччини оптимістично оцінив шанси на погодження заяви.

"Я більш ніж впевнений, що ми також погодимо спільну заяву", – сказав він журналістам, додавши, що в разі відмови Росії розпочати серйозні переговори з Україною "ми розглянемо можливість введення нових санкцій".

Клінгбаль принагідно розповів про зустріч міністрів фінансів "Групи семи" та українського міністра Сергія Марченка, де вони дійшли висновку, що Росія розвʼязала "жорстоку війну", а підтримка України залишається незмінною.

"Я оптимістично налаштований, що зрештою такі формулювання також будуть включені до комюніке, але прошу зачекати на точний текст, оскільки я хочу залишити це на розсуд канадського головування сьогодні в другій половині дня", – додав він.

Це вже не перший випадок за адміністрації Трампа, коли США блокують рішучі формулювання у заявах "Групи семи" щодо України на тлі прагнення президента США схилити очільника Кремля до мирних перемовин.

У лютому країни G7 не змогли схвалити спільну заяву до 3-ї річниці повномасштабної війни між Україною та Росією через гострі розбіжності з позицією Вашингтона.

А у квітні США відмовились підписувати спільну заяву із засудженням російського ракетного удару по Сумах у Вербну неділю.

Держсекретар Марко Рубіо прямо визнав, що США прагнуть "уникати мови антагонізму" щодо Росії у заявах "Сімки".