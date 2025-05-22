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Німеччина очікує, що міністри фінансів G7 погодять спільну заяву на підтримку України

Новини — Четвер, 22 травня 2025, 19:47 — Олег Павлюк

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль висловив сподівання, що "Група семи", у зустрічі якої він бере участь, зможе погодити спільну заяву з підтримкою України.

Його слова під час зустрічі з журналістами в канадському місті Банфф наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Напередодні ЗМІ повідомили, що спільна заява за підсумками зустрічі міністрів фінансів G7 може бути зірвана, оскільки США хочуть вилучити з тексту формулювання про "протиправне" вторгнення Росії в Україну.

Тим не менш, глава Мінфіну Німеччини оптимістично оцінив шанси на погодження заяви.

"Я більш ніж впевнений, що ми також погодимо спільну заяву", – сказав він журналістам, додавши, що в разі відмови Росії розпочати серйозні переговори з Україною "ми розглянемо можливість введення нових санкцій".

ЗМІ: США не хочуть включати в заяву G7 обіцянку підтримки України та осуд війни РФ

Клінгбаль принагідно розповів про зустріч міністрів фінансів "Групи семи" та українського міністра Сергія Марченка, де вони дійшли висновку, що Росія розвʼязала "жорстоку війну", а підтримка України залишається незмінною.

"Я оптимістично налаштований, що зрештою такі формулювання також будуть включені до комюніке, але прошу зачекати на точний текст, оскільки я хочу залишити це на розсуд канадського головування сьогодні в другій половині дня", – додав він.

Це вже не перший випадок за адміністрації Трампа, коли США блокують рішучі формулювання у заявах "Групи семи" щодо України на тлі прагнення президента США схилити очільника Кремля до мирних перемовин. 

У лютому країни G7 не змогли схвалити спільну заяву до 3-ї річниці повномасштабної війни між Україною та Росією через гострі розбіжності з позицією Вашингтона.

А у квітні США відмовились підписувати спільну заяву із засудженням російського ракетного удару по Сумах у Вербну неділю.

Держсекретар Марко Рубіо прямо визнав, що США прагнуть "уникати мови антагонізму" щодо Росії у заявах "Сімки".

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Німеччина G7 (Група семи)
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