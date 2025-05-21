ЗМІ: США не хочуть включати в заяву G7 обіцянку підтримки України та осуд війни РФ

Сполучені Штати нібито виступили проти включення у заяву "Групи семи" обіцянки подальшої підтримки України та фрази про протиправність розв’язаної Росією війни.

Про це з посиланням на двох анонімних співрозмовників повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Двоє залучених до підготовки заяви посадовців повідомили виданню, що у погодженні спільної заяви G7, котру готують міністри фінансів "Сімки" у Канаді, виникли проблеми через позицію адміністрації Трампа.

Зокрема, Штати висловилися проти включення у заяву фрази про подальшу підтримку України.

Крім того, у Вашингтоні хочуть уникнути опису нападу Росії на Україну як "протиправного" вторгнення.

Це вже не перший випадок за адміністрації Трампа, коли США блокують рішучі формулювання у заявах "Групи семи" щодо України на тлі прагнення президента США схилити очільника Кремля до мирних перемовин.

У лютому країни G7 не змогли схвалити спільну заяву до 3-ї річниці повномасштабної війни між Україною та Росією через гострі розбіжності з позицією Вашингтона.

У квітні США відмовились підписувати спільну заяву із засудженням російського ракетного удару по Сумах у Вербну неділю.

Держсекретар Марко Рубіо прямо визнав, що США прагнуть "уникати мови антагонізму" щодо Росії у заявах "Сімки".

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