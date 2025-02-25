G7 досі не змогла схвалити заяву, у якій США вимагали прибрати згадку про Росію-агресора

Країни "Групи семи" досі не змогли схвалити спільну заяву з нагоди третьої річниці повномасштабної війни між Україною та Росією через гострі розбіжності з позицією Вашингтона.

Як пише "Європейська правда", про це заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі, її слова наводить агентство Reuters.

Жолі спілкувалась з журналістами на віртуальному брифінгу, відповідаючи на запитання про стан підготовки спільної заяви G7.

"Ми працювали, дійсно, з європейцями та американцями. Ми все ще ведемо деякі розмови", – сказала міністерка закордонних справ Канади, яка головує в G7 у 2025 році.

Вашингтон заперечує проти формулювання про "російську агресію" в будь-якій спільній заяві G7 щодо війни.

"Це мінлива ситуація, і ми будемо продовжувати взаємодіяти, але я працюю міністром закордонних справ вже три з половиною роки, і це ніколи не було настільки інтенсивним з точки зору дипломатичної взаємодії, м'яко кажучи", – додала Жолі.

Вона також сказала, що Канада та інші країни не згодні з позицією, яку США відстоювали в ООН – зокрема, з резолюцією, яку вони запропонували.

Сполучені Штати, відколи президент Дональд Трамп повернувся до Білого дому минулого місяця, зайняли менш дружню позицію щодо України і наполягають на швидкій угоді, щоб покласти край війні.

Кілька днів тому ЗМІ повідомили, що США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до третьої річниці великої війни.

Агентство Bloomberg стверджувала, що Сполучені Штати навіть пригрозили відкликати підтримку спільної заяви держав "Групи семи".