ФРГ ожидает, что министры финансов G7 согласуют совместное заявление в поддержку Украины

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль выразил надежду, что "Группа семи", в встрече которой он участвует, сможет согласовать совместное заявление в поддержку Украины.

Его слова во время встречи с журналистами в канадском городе Банфф приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Накануне СМИ сообщили, что совместное заявление по итогам встречи министров финансов G7 может быть сорвано, поскольку США хотят исключить из текста формулировку о "противоправном" вторжении России в Украину.

Тем не менее, глава Минфина Германии оптимистично оценил шансы на согласование заявления.

"Я более чем уверен, что мы также согласуем совместное заявление", – сказал он журналистам, добавив, что в случае отказа России начать серьезные переговоры с Украиной "мы рассмотрим возможность введения новых санкций".

Клингбаль по случаю рассказал о встрече министров финансов "Группы семи" и украинского министра Сергея Марченко, где они пришли к выводу, что Россия развязала "жестокую войну", а поддержка Украины остается неизменной.

"Я оптимистично настроен, что в конечном итоге такие формулировки также будут включены в коммюнике, но прошу подождать точного текста, поскольку я хочу оставить это на усмотрение канадского председательства сегодня во второй половине дня", – добавил он.

Это уже не первый случай при администрации Трампа, когда США блокируют решительные формулировки в заявлениях "Группы семи" по Украине на фоне стремления президента США склонить главу Кремля к мирным переговорам.

В феврале страны G7 не смогли принять совместное заявление к третьей годовщине полномасштабной войны между Украиной и Россией из-за острых разногласий с позицией Вашингтона.

В апреле США отказались подписывать совместное заявление с осуждением российского ракетного удара по Сумам в Вербное воскресенье.

Госсекретарь Марко Рубио прямо признал, что США стремятся "избегать языка антагонизма" в отношении России в заявлениях "семерки".