США хочуть, щоб G7 відмовилась від "мови антагонізму" щодо Росії

США виступають проти формулювань у заявах G7, які можуть зашкодити їхнім зусиллям з залучення Росії та України за стіл переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив американський держсекретар Марко Рубіо, якого цитує Reuters.

Агентство нагадує, що 12-14 березня глави МЗС країн-членів G7 зберуться на зустріч в канадському Квебеку.

Джерела агентства розповідають, що Канада від самого початку сподівалася, що "Група семи" узгодить спільну заяву – від війни в Україні до Близького Сходу і Китаю, а також другу декларацію, в якій буде викладено зусилля G7 щодо протидії так званому "тіньового флоту" Росії.

Однак, за словами дипломатів, узгодження повного тексту комюніке цього разу виявилося дуже складним, і деякі з них побоюються, що компроміс може бути не знайдений.

Як зазначено, Сполучені Штати прагнули вилучити згадки про санкції та війну Росії в Україні, водночас вимагаючи більш жорстких формулювань щодо Китаю.

Три дипломати заявили, що Сполучені Штати також виступають проти окремої заяви щодо "тіньового флоту" Росії.

Коментуючи це, Рубіо сказав, що завжди існують суперечливі моменти, додавши, що Вашингтон не може підписати нічого, що могло б перешкодити посадити Росію та Україну за стіл переговорів.

"Ми відчуваємо, що мова антагонізму іноді ускладнює процес посадки сторін за стіл переговорів, тим більше, що ми зараз єдині, хто, здається, в змозі зробити такі переговори можливими", – зазначив він.

Держсекретар висловив упевненість, що G7 зрештою узгодить документ, який буде змістовним і об'єднуючим, не підриваючи при цьому "нашої здатності посадити обидві сторони за стіл переговорів".

Нагадаємо, у лютому країни "Групи семи" не змогли схвалити спільну заяву з нагоди третьої річниці повномасштабної війни між Україною та Росією через гострі розбіжності з позицією Вашингтона.

Перед тим стало відомо, що США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до третьої річниці великої війни.

Агентство Bloomberg стверджувало, що Сполучені Штати навіть пригрозили відкликати підтримку спільної заяви держав "Групи семи".