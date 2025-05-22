Ультраправий Сіміон засудив "державний переворот" у рідній Румунії з Польщі

Ультраправий румунський політик Джордже Сіміон підтвердив, що в день оголошення рішення Конституційного суду щодо його скарги на результати президентських виборів він був у Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Ще вранці в четвер румунські ЗМІ поширили фото із Сіміоном: спершу – в ресторані аеропорту імені Шопена у Варшаві, а згодом – у чотиризірковому готелі в центрі польської столиці.

Це сталось паралельно з розглядом у Конституційному суді Румунії скарги Сіміона на результати другого туру виборів президента, де він програв.

Лідер ультраправої партії AUR увечері визнав, що "був у друзів у Польщі", де взяв участь у "заході, присвяченому глибоким дискусіям про міжнародну політику та глобальну безпеку".

"Я поїхав до Варшави, щоб зміцнити відносини з суверенними та консервативними партіями Польщі", – розповів Сіміон.

Зазначимо, що після відхилення Конституційним судом Румунї його скарги румунський політик закликав своїх прихильників "боротись" і приєднатись до нього "сьогодні і в наступні тижні!"

Після цього Конституційний суд Румунії офіційно затвердив результат другого туру президентських виборів, у якому переміг ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан.

Дан оголосив, що складатиме присягу опівдні 26 травня.

Про нового президента Румунії у деталях – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії.