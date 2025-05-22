Ультраправый Симион осудил "госпереворот" в родной Румынии из Польши

Ультраправый румынский политик Джордже Симион подтвердил, что в день объявления решения Конституционного суда по его жалобе на результаты президентских выборов он был в Польше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Еще утром в четверг румынские СМИ распространили фото с Симионом: сначала – в ресторане аэропорта имени Шопена в Варшаве, а затем – в четырехзвездочном отеле в центре польской столицы.

Это произошло параллельно с рассмотрением в Конституционном суде Румынии жалобы Симиона на результаты второго тура президентских выборов, где он проиграл.

Лидер ультраправой партии AUR вечером признал, что "был у друзей в Польше", где принял участие в "мероприятии, посвященном глубоким дискуссиям о международной политике и глобальной безопасности".

"Я поехал в Варшаву, чтобы укрепить отношения с суверенными и консервативными партиями Польши", – рассказал Симион.

Отметим, что после отклонения Конституционным судом Румынии его жалобы румынский политик призвал своих сторонников „бороться" и присоединиться к нему "сегодня и в следующие недели!"

После этого Конституционный суд Румынии официально утвердил результат второго тура президентских выборов, в котором победил либеральный мэр Бухареста Никушор Дан.

Дан объявил, что будет приносить присягу в полдень 26 мая.

О новом президенте Румынии подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Враг застройщиков, мэр столицы, олимпиец. Кто такой Никушор Дан, новый президент Румынии.