У Румунії затвердили результат виборів президента, Дан складе присягу у понеділок

Конституційний суд Румунії офіційно затвердив результат другого туру президентських виборів, у якому переміг ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

КС Румунії на урочистому засіданні вдень 22 травня затвердив перемогу Нікушора Дана у другому турі президентських виборів.

Нагадаємо, перед цим Конституційний суд не задовольнив клопотання ультраправого кандидата Джордже Сіміона щодо скасування результату виборів.

Після офіційного затвердження результатів у наступні 24 години депутатів обох палат парламенту Румунії мають скликати на спільну сесію, під час якої відбудеться складання присяги новим президентом.

Нікушор Дан оголосив, що складатиме присягу опівдні 26 травня.

Як відомо, ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан за підсумками другого туру президентських виборів 18 травня переміг кандидата ультраправих Джордже Сіміона. Голосування позначилося безпрецедентною мобілізацією румунської діаспори, на закордонних дільницях майже по всьому світу більшість проголосувала за Дана.

В країні вже почали розслідування через погрози розправою обраному президенту.

Про нового президента Румунії у деталях – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії.