Посол в Польщі назвав неприйнятною обіцянку кандидата в президенти не пускати Україну в НАТО

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що обіцянка опозиційного кандидата в президенти Кароля Навроцького не пускати Україну НАТО є неприйнятною.

Про це український дипломат сказав в ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

За словами Боднара, членство в НАТО – це питання існування України.

Він додав, що польським державним інтересом є інтеграція України до НАТО, "оскільки це підвищує безпеку Польщі".

Посол зауважив, що президентські вибори – це виключно справа поляків, і Київ поважатиме будь-який результат.

На запитання про підписану Навроцьким декларацію, одним з пунктів якої є обіцянка не пускати Україну в НАТО, Боднар відповів: "Мені здається, що польський державний інтерес полягає в інтеграції України до НАТО".

"Це підвищує безпеку Польщі, адже східний кордон буде більш захищеним. Рішення про заборону чи обмеження будь-яких прав України є неприйнятним, оскільки для України це питання існування", – підкреслив дипломат.

На думку українського посла, вступ України до НАТО – це питання вже для двосторонніх переговорів.

"Сьогодні Україна також бореться зброєю з Європи, в тому числі польською, і я не розумію вимог, які підважують право України на інтеграцію до НАТО", – додав Боднар.

Як відомо, Навроцький офіційно пристав на вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена, серед яких обіцянка не пускати Україну в НАТО, в обмін на підтримку у другому турі.

Підписання декларації з восьми пунктів між Навроцьким і Менценом відбулося під час прямого ефіру.

Польський прем'єр Дональд Туск охарактеризував це як "державну зраду".

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

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