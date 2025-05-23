Посол в Польше назвал неприемлемым обещание кандидата в президенты не пускать Украину в НАТО

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что обещание оппозиционного кандидата в президенты Кароля Навроцкого не пускать Украину в НАТО является неприемлемым.

Об этом украинский дипломат сказал в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда".

По словам Боднара, членство в НАТО – это вопрос существования Украины.

Он добавил, что польским государственным интересом является интеграция Украины в НАТО, "поскольку это повышает безопасность Польши".

Посол отметил, что президентские выборы – это исключительно дело поляков, и Киев уважает любой результат.

На вопрос о подписанной Навроцким декларации, одним из пунктов которой является обещание не пускать Украину в НАТО, Боднар ответил: "Мне кажется, что польский государственный интерес заключается в интеграции Украины в НАТО".

"Это повышает безопасность Польши, ведь восточная граница будет более защищенной. Решение о запрете или ограничении каких-либо прав Украины неприемлемо, поскольку для Украины это вопрос существования", – подчеркнул дипломат.

По мнению украинского посла, вступление Украины в НАТО – это вопрос уже для двусторонних переговоров.

Сегодня Украина также борется оружием из Европы, в том числе польским, и я не понимаю требований, которые подрывают право Украины на интеграцию в НАТО", – добавил Боднар.

Как известно, Навроцкий официально присоединился к требованиям лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена, среди которых обещание не пускать Украину в НАТО в обмен на поддержку во втором туре.

Подписание декларации из восьми пунктов между Навроцким и Менценом состоялось во время прямого эфира.

Польский премьер Дональд Туск охарактеризовал это как "государственную измену".

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

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