Туск назвав "держзрадою" обіцянку кандидата в президенти не пускати Україну в НАТО

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко відреагував на те, що опозиційний кандидати в президенти Кароль Навроцький пристав на вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена, серед яких обіцянка не пускати Україну в НАТО.

Про це Туск заявив в ефірі TVN24, повідомляє "Європейська правда".

На думку очільника польського уряду, "це один з найгучніших скандалів цієї кампанії". Він також охарактеризував це як "державу зраду".

"Як ви пам'ятаєте, було небагато питань, де вдавалось досягати повного консенсусу, повної солідарності між покійним президентом Лехом Качинським і мною, коли я був прем'єр-міністром… Але в питанні України, її суверенітету, її прозахідної позиції та членства в НАТО була повна згода", – зазначив він.

Туск наголосив, що членство України в НАТО "є фундаментальним з точки зору безпеки Польщі".

За його словами, "останнє, що Польща повинна робити, це реалізовувати чи підтримувати вимоги Путіна".

"Кандидат у президенти Польщі, який, власне, лише для того, щоб сподобатися пану Менцену в одній телепрограмі, каже, що Польща ніколи не погодиться на вступ України до НАТО... Не може бути (для цього. – Ред.) кращого терміна, ніж державна зрада", – підкреслив польський прем’єр.

Підписання декларації з восьми пунктів між Навроцьким і Менценом відбулося під час прямого ефіру.

Навроцький запевнив, що не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО. За його словами, дискусія про це не має сенсу.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

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