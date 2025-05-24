ЗМІ: Британія перевіряє причетність РФ до підпалів майна, пов’язаного зі Стармером

Британські служби безпеки розслідують, чи могла Росія бути причетною до трьох підпалів, пов’язаних із майном, що стосується прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Про це повідомили Financial Times проіфнормовані співрозмовники, передає "Європейська правда".

За даними співрозмовників, британські офіційні особи з'ясовують, чи могли троє підозрюваних, затриманих під час проведення слідства, бути завербовані російським агентом. Вони додали, що зараз ведуться обговорення щодо того, як найкраще реагувати, якщо це так.

Один з урядовців попередив, що наразі розглядається багато версій подій, і жодна з них не відкидається.

Мова йде про трьох затриманих: 21-річного Романа Лавриновича, якому було пред'явлено три звинувачення в підпалі з метою створення загрози життю людей, 26-річного громадянина Румунії Станіслава Карпюка, який був звинувачений у змові з метою підпалу з метою створення загрози життю людей а також третього – 34-річного українця Петра Починка, який був звинувачений у змові з метою підпалу з наміром заподіяти шкоду життю людей.

Зазначимо, 8 травня спалахнув автомобіль, який Стармер торік продав своєму сусіду. Пожежа сталася на вулиці Кентіш Таун, де Стармер проживав до того, як став прем’єром і переселився на Даунінг-Стріт.

Потім 11 травня сталась невелика пожежа перед дверима будинку в Іслінгтоні, що також має певний зв’язок зі Стармером. Вранці 12 травня сталася пожежа при вході у будинок, де Стармер проживав до прем’єрства – наскільки відомо BBC, зараз його орендує родичка Стармера.