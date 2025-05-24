СМИ: Британия проверяет причастность РФ к поджогам имущества, связанного со Стармером

Британские спецслужбы расследуют, могла ли Россия быть причастна к трем поджогам, связанным с имуществом премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Об этом сообщили Financial Times проинформированные собеседники, передает "Европейская правда".

По данным собеседников, британские официальные лица выясняют, могли ли трое подозреваемых, задержанных в ходе следствия, быть завербованы российским агентом. Они добавили, что сейчас ведутся обсуждения о том, как лучше всего реагировать, если это так.

Один из чиновников предупредил, что в настоящее время рассматривается много версий событий, и ни одна из них не отбрасывается.

Речь идет о трех задержанных: 21-летнем Романе Лавриновиче, которому было предъявлено три обвинения в поджоге с целью создания угрозы жизни людей, 26-летнего гражданина Румынии Станислава Карпюка, который был обвинен в сговоре с целью поджога с целью создания угрозы жизни людей а также третьего – 34-летнего украинца Петра Починка, который был обвинен в сговоре с целью поджога с намерением причинить вред жизни людей.

Отметим, 8 мая загорелся автомобиль, который Стармер в прошлом году продал своему соседу. Пожар произошел на улице Кентиш Таун, где Стармер проживал до того, как стал премьером и переехал на Даунинг-стрит.

Затем 11 мая произошел небольшой пожар перед дверью дома в Ислингтоне, который также имеет определенную связь со Стармером. Утром 12 мая произошел пожар при входе в дом, где Стармер проживал до премьерства – насколько известно BBC, сейчас его арендует родственница Стармера.