Лондонська поліція розслідує пожежу в будинку премʼєра Британії

За фактом пожежі в будинку британського премʼєр-міністра Кіра Стармера на півночі Лондона, яка спалахнула вранці в понеділок, 12 травня, поліція почала розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Пожежна бригада Лондона прибула на виклик за адресою на півночі Лондона, де розташований будинок Стармера, близько 1:30 ранку в понеділок.

Пожежу швидко загасили, в її результаті було пошкоджено вхід до будинку, але потерпілих серед людей немає.

У поліції Лондона заявили, що почали розслідування за фактом пожежі й тимчасово огородили її місце для слідчих дій.

"Прем'єр-міністр дякує службам екстреної допомоги за їхню роботу. Інцидент розслідується, і ми не будемо надавати додаткових коментарів", – заявив речник глави уряду Британії.

На час премʼєрства Кір Стармер разом із сімʼєю живе на Даунінг-стріт, 10, як і його попередники. Свій будинок на півночі Лондона з чотирма спальнями він здає в оренду.

Минулого року поліція англійського графства Північний Йоркшир заарештувала чотирьох чоловіків за підозрою в незаконному проникненні на територію будинку тодішнього прем'єра Великої Британії Ріші Сунака.