У Британії заарештували підозрюваного у підпалі будинку Стармера

У вівторок, 13 травня, британська поліція заарештувала підозрюваного у підпалі будинку прем’єр-міністра країни Кіра Стармера.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву правоохоронців, передає "Європейська правда".

Британська поліція заявила, що затримала 21-річного чоловіка за підозрою в підпалі у зв'язку з пожежею в будинку, пов'язаному з "публічною особою, яка обіймає високу посаду".

Як пише агентство, Стармер подякував службам екстреної допомоги за реагування на інцидент у будинку, що належить йому.

Зазначимо, 12 травня пожежна бригада Лондона прибула на виклик за адресою на півночі Лондона, де розташований будинок Стармера, близько 01:30 ранку.

Пожежу швидко загасили, внаслідок інциденту було пошкоджено вхід до будинку, але потерпілих серед людей немає. Поліція почала розслідування.

На час премʼєрства Стармер разом із сімʼєю живе на Даунінг-стріт, 10, як і його попередники. Свій будинок на півночі Лондона з чотирма спальнями він здає в оренду.

Минулого року поліція англійського графства Північний Йоркшир заарештувала чотирьох чоловіків за підозрою в незаконному проникненні на територію будинку тодішнього прем'єра Великої Британії Ріші Сунака.