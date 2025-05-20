У Британії висунули звинувачення другому підозрюваному у підпалі будинку прем’єра

У Британії офіційно висунули звинувачення другому затриманому у зв’язку з підпалом будинка й авто, пов’язаних з прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Поліція Лондона повідомила про висунення звинувачень другому підозрюваному у причетності до підпалів двох об’єктів нерухомості і машини, пов’язаних з прем’єром Кіром Стармером.

Стало відомо, що 26-річний затриманий є громадянином Румунії, його звати Станіслав Карпюк. Невідомо, чи це єдине його громадянство. Суд відбудеться у вівторок 20 травня.

Карпюка звинувачують у злочинній змові зі звинуваченим раніше українцем Романом Лавриновичем з метою завдати шкоди майну шляхом підпалу та створенні загрози для життя людей, або ж ігноруванні такої загрози внаслідок їхніх дій.

Лавриновича після першого судового засідання залишили під вартою, наступний суд призначений на 6 червня.

У справі є ще один затриманий, 34-річний чоловік.

Розслідування стосується трьох випадків підпалу 8 травня. Спалахнув автомобіль, який чинний прем’єр Кір Стармер торік продав своєму сусіду. Пожежа сталася на вулиці Кентіш Таун, де Стармер проживав до того, як став прем’єром і переселився на Даунінг-Стріт.

Потім 11 травня сталась невелика пожежа перед дверима будинку в Іслінгтоні, що також має певний зв’язок зі Стармером. Вранці 12 травня сталася пожежа при вході у будинок, де Кір Стармер проживав до прем’єрства – наскільки відомо BBC, зараз його орендує родичка Стармера.

Сам Стармер заявив, що підпали об'єктів, пов'язаних із ним, є "нападом на всіх нас, на демократію і цінності, які ми відстоюємо".