У Литві помітно погіршилося ставлення до білоруських і російських мігрантів

Ставлення литовців до білоруських та російських мігрантів за останні два роки помітно погіршилося – про це свідчать результати опитування, проведеного Литовським інститутом соціології.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опубліковані підсумки дослідження.

23% опитаних заявили, що не хотіли б жити поруч із громадянами Білорусі. Для порівняння, два роки тому так відповіли 18% респондентів.

Схожа тенденція простежується і в ставленні до росіян – нині 42% литовців не бажають мати їх за сусідів (два роки тому таких було 35%).

Водночас сприйняття українців майже не змінилося: проти їхнього приїзду до Литви виступають 10% (у 2023 році – 12%).

20% опитаних литовців не хотіли б працювати з білорусами (у 2023 році – 12%).

З росіянами не бажають мати спільну роботу 39% (раніше – 26%).

Ставлення до українських працівників залишилося стабільним: 8% опитаних виступають проти.

Погляди литовців щодо прийому політичних біженців розділилися: майже половина (49%) виступає проти, 44% підтримують надання притулку, а 7% не мають чіткої позиції.

Нагадаємо, з 3 травня у Литві набули чинності додаткові обмеження для громадян Росії, які передбачають втрату посвідки на проживання для тих осіб, які протягом трьох місяців без об'єктивних причин більш ніж один раз вирушать до РФ або Білорусі.

Нещодавно у литовському Сеймі запропонували внести законопроєкти, які забороняють громадянам Росії купувати житло поруч із військовими та стратегічними об'єктами.