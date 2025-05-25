В Литве заметно ухудшилось отношение к белорусским и российским мигрантам

Отношение литовцев к белорусским и российским мигрантам за последние два года заметно ухудшилось – об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Литовским институтом социологии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованные итоги исследования.

23% опрошенных заявили, что не хотели бы жить рядом с гражданами Беларуси. Для сравнения, два года назад так ответили 18% респондентов.

Похожая тенденция прослеживается и в отношении к россиянам – сейчас 42% литовцев не хотят иметь их соседями (два года назад таких было 35%).

В то же время восприятие украинцев почти не изменилось: против их приезда в Литву выступают 10% (в 2023 году – 12%).

20% опрошенных литовцев не хотели бы работать с белорусами (в 2023 году – 12%).

С россиянами не хотят иметь общую работу 39% (ранее – 26%).

Отношение к украинским работникам осталось стабильным: 8% опрошенных выступают против.

Мнения литовцев по поводу приема политических беженцев разделились: почти половина (49%) выступает против, 44% поддерживают предоставление убежища, а 7% не имеют четкой позиции.

Напомним, с 3 мая в Литве вступили в силу дополнительные ограничения для граждан России, которые предусматривают потерю вида на жительство для тех лиц, которые в течение трех месяцев без объективных причин более одного раза отправятся в РФ или Беларусь.

Недавно в литовском Сейме предложили внести законопроекты, которые запрещают гражданам России покупать жилье рядом с военными и стратегическими объектами.