Сибіга розповів про "відкриту розмову" з президентом Азербайджану у Баку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Баку.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".

За словами Сибіги, які наводять у МЗС, український міністр та президент Азербайджану мали "відкриту та детальну розмову" щодо двосторонніх відносин між Україною та Азербайджаном, а також актуальних міжнародних питань.

Особливу увагу під час перемовин приділили питанням припинення російської агресії та досягнення справедливого і тривалого миру.

Сибіга подякував Алієву за послідовну підтримку територіальної цілісності України, а також за гуманітарну та енергетичну допомогу, яку Азербайджан надавав Україні в зимовий період.

Окремо вони обговорили подальші кроки у розвитку стратегічного партнерства між двома державами.

Як зазначив глава МЗС, важливою віхою на цьому шляху стане участь Азербайджану в Конференції з відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.

Про те, що Італія прийме конференцію з відновлення України, стало відомо ще у 2023 році.