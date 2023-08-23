Італія прийме конференцію з відновлення України у 2025 році

Італія прийматиме конференцію з відновлення України у 2025 році, рішення про це вже ухвалене.

Таку інформацію "Європейській правді" підтвердили у посольстві Італії в Україні після заяв прем’єрки Джорджії Мелоні на саміті Кримської платформи.

Мелоні у своєму виступі згадала, що Італія може прийняти конференцію з відновлення України у 2025 році.

"Сьогодні ми тут для того, щоб вчергове наголосити, що Росія має припинити свою агресивну політику та вивести свої війська. Ми не втомимося працювати задля завершення війни та досягнення справедливого та тривалого миру", – сказала прем'єрка Італії.

"Так само ми налаштовані допомогти вам у відновленні вашої країни, зокрема провести Ukraine Recovery Conference в Італії у 2025 році, захід, який сприятиме створенню можливостей для українського народу та буде внеском у ваше соціально-економічне відродження", – сказала вона.

У посольстві "ЄвроПравді" підтвердили, що рішення вже фінальне і Італія буде господаркою конференції у 2025 році.

Нагадаємо, найперша конференція щодо відновлення України у 2022 році проходила у швейцарському Лугано, 2023 року – у Лондоні. На ній учасники сукупно пообіцяли скерувати додаткові 60 мільярдів доларів на потреби Києва у відновленні й відбудові.

Конференція 2024 року запланована у Німеччині.