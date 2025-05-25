Сибига рассказал об "открытом разговоре" с президентом Азербайджана в Баку

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

По словам Сибиги, которые приводятся в МИД, украинский министр и президент Азербайджана провели "открытый и подробный разговор" о двусторонних отношениях между Украиной и Азербайджаном, а также актуальных международных вопросах.

Особое внимание во время переговоров уделили вопросам прекращения российской агрессии и достижения справедливого и прочного мира.

Сибига поблагодарил Алиева за последовательную поддержку территориальной целостности Украины, а также за гуманитарную и энергетическую помощь, которую Азербайджан оказывал Украине в зимний период.

Отдельно они обсудили дальнейшие шаги в развитии стратегического партнерства между двумя государствами.

Как отметил глава МИД, важной вехой на этом пути станет участие Азербайджана в Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10–11 июля в Риме.

О том, что Италия примет конференцию по восстановлению Украины, стало известно еще в 2023 году.