"У наших руках зупинити його": в Естонії вимагають "нестерпного тиску" на Путіна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна рішуче засудив чергову масовану атаку Росії на Україну, яка сталася в ніч на неділю.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ці удари ще раз доводять, що Москва не полишає спроб знищити Україну як державу.

"Ще одна ніч, коли Росія демонструє своє незмінне прагнення стерти Україну з карти світу за допомогою роїв дронів і ракет, у тому числі балістичних", – заявив Тсахкна.

Він наголосив, що лідер РФ Владімір Путін не зупиниться самостійно, і єдиний спосіб припинити цю агресію – максимальний міжнародний тиск.

"Путін продовжуватиме це, доки тиск не стане нестерпним. У наших руках зупинити його", – підкреслив міністр.

Естонія є одним з найпослідовніших партнерів України в Європі, активно виступає за жорсткі санкції проти РФ та розширення військової допомоги Києву.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після масованої атаки РФ хоче "найсильнішого тиску" на Росію.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після масованої повітряної атаки РФ у ніч на 25 травня заявила, що Росія сміється над світом та спробами США досягнути миру.