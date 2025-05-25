Глава дипломатії ЄС після масованої атаки хоче "найсильнішого тиску" на Росію 

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас відреагувала на чергову масовану ракетну атаку Росії по українських містах і селах, яка відбулася в ніч на неділю.

Про це Каллас написала у соцмережі Х в неділю, повідомляє "Європейська правда"

Унаслідок ударів загинули й постраждали мирні жителі, серед них – діти.

"Атаки минулої ночі знову продемонстрували, що Росія прагне завдати ще більше страждань і знищити Україну. Жахливо бачити дітей серед невинних жертв, які постраждали і загинули. Сьогодні мої думки з родинами загиблих", – заявила Каллас.

Вона наголосила, що міжнародна спільнота має активізувати зусилля, аби зупинити російську агресію.

"Ми маємо чинити найсильніший міжнародний тиск на Росію, щоб зупинити цю війну", – додала дипломатка.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після масованої повітряної атаки РФ у ніч на 25 травня заявила, що Росія сміється над світом та спробами США досягнути миру.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав дати сильну відповідь на нічний масований повітряний удар по Україні.