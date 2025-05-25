Посол ЄС: росіяни сміються над світом та глузують з мирних зусиль США

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після масованої повітряної атаки РФ у ніч на 25 травня заявила, що Росія сміється над світом та спробами США досягнути миру.

Про це Матернова написала на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Посол зауважила, що другу ніч поспіль РФ завдала масованого комбінованого удару дронами і ракетами.

"Росіяни невпинно посилюють тиск. Посилюють терор проти цивільного населення. Атаки стають все інтенсивнішими і частішими. Вони сміються над світом!!! Вони глузують зі США і з будь-яких дипломатичних спроб досягти миру. Мир? Який мир?" – риторично запитала Матернова.

Вона продовжила ставити риторичні питання щодо відповіді світу на російський терор.

"Як світ відреагує на терор Путіна і його явні провокації? На його знущання над будь-якими переговорами про припинення вогню? Мушу зізнатися, що я сам задаю собі це питання. Путін явно переслідує свою заявлену мету – вбивати українців і змусити Україну підкоритися. На жаль, єдина мова, яку він розуміє, – це мова сили", – зауважила посол.

Матернова погодилась з президентом Зеленським, який написав у своєму дописі в неділю, що світ може піти на вихідні, а терор Путіна – ні.

"Зараз саме час показати, що ми маємо силу чинити опір разом з Україною", – закликала Матернова.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав дати сильну відповідь на нічний масований повітряний удар по Україні.

Натомість ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс із сарказмом нагадав, що Україні обіцяли Taurus і нищівні санкції проти РФ.