"В наших руках остановить его": в Эстонии требуют "невыносимого давления" на Путина

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна решительно осудил очередную массированную атаку России на Украину, которая произошла в ночь на воскресенье.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По его словам, эти удары еще раз доказывают, что Москва не оставляет попыток уничтожить Украину как государство.

"Еще одна ночь, когда Россия демонстрирует свое неизменное стремление стереть Украину с карты мира с помощью роев дронов и ракет, в том числе баллистических", – заявил Тсахкна.

Он подчеркнул, что лидер РФ Владимир Путин не остановится самостоятельно, и единственный способ прекратить эту агрессию – максимальное международное давление.

"Путин будет продолжать это, пока давление не станет невыносимым. В наших руках остановить его", – подчеркнул министр.

Эстония является одним из самых последовательных партнеров Украины в Европе, активно выступает за жесткие санкции против РФ и расширение военной помощи Киеву.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после массированной атаки РФ хочет "наиболее сильного давления" на Россию.

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