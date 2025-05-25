Німецький банк Sparkasse припинив зараховувати на рахунок колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера перекази від компанії Nord Stream 2 AG – йдеться про зарплату Шредера як голови ради директорів.

Про це повідомив таблоїд Bild із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, раніше Шредер отримував близько 200 тисяч євро двічі на рік, і ці кошти надходили з Люксембургу. Проте з середини 2024 року Sparkasse почав відхиляти перекази і повертати їх відправнику.

У банку офіційно не коментують цю ситуацію, однак, за даними видання, Шредеру надійшов лист із попередженням: подальші транзакції з боку Nord Stream 2 можуть поставити банк під загрозу американських санкцій. При цьому сам Шредер, як зазначає видання, не перебуває в жодному санкційному списку.

Bild також звертає увагу на можливий політичний підтекст: незадовго до блокування платежів, у червні 2024 року, посаду голови ради директорів Sparkasse Hannover обійняв Беліт Онай, представник партії "Зелених" і різкий критик Шредера.

Ще у 2022 році Онай намагався позбавити Шредера звання почесного громадянина Ганновера через його зв’язки з Росією після початку повномасштабної війни в Україні.

Герхард Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік і лідером партії СДПН з 1999 по 2004 рік. Після того, як його усунули з посади глави уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі вважається другом Путіна.

Серед іншого, Шредер зустрічався з Путіним у Москві через кілька тижнів після початку повномасштабної війни, а потім ще раз у липні 2022 року. Росія була зацікавлена у припиненні війни, запевняв він після кожної цієї зустрічі.

На цьому тлі в СДПН кілька разів порушували питання про виключення Шредера, але невдало.

Повідомляли, що Шредера не запросили на святкування 160-річчя СДПН, зокрема, через його візит до російського посольства на святкування 9 травня.