Конгресмен-республіканець: Україну слід озброїти до зубів, активи РФ – конфіскувати

Член Палати представників, поміркований республіканець Дон Бейкон після масованих обстрілів Росією України у ці вихідні відкинув ідею мирних переговорів із РФ та закликав до рішучих кроків.

Про це Бейкон написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Бейкон, відомий прихильністю до України, відреагував на дані про кількість використаних Росією дронів та ракет для ударів по Україні протягом ночей на суботу та неділю.

"Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна", – наголосив Бейкон.

It is a time for honesty. Peace talks are having zero effect on Putin. His goal is to dominate Ukraine & he won’t stop until he realizes he cannot win. The U.S. & Allies must arm Ukraine to the teeth, sanction Russia to the max, & confiscate the $300B in overseas Russian assets. https://t.co/vkdGNtSXjw