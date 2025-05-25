Конгресмен-республіканець: Україну слід озброїти до зубів, активи РФ – конфіскувати

Член Палати представників, поміркований республіканець Дон Бейкон після масованих обстрілів Росією України у ці вихідні відкинув ідею мирних переговорів із РФ та закликав до рішучих кроків.

Про це Бейкон написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Бейкон, відомий прихильністю до України, відреагував на дані про кількість використаних Росією дронів та ракет для ударів по Україні протягом ночей на суботу та неділю.

"Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна", – наголосив Бейкон.

It is a time for honesty. Peace talks are having zero effect on Putin. His goal is to dominate Ukraine & he won’t stop until he realizes he cannot win. The U.S. & Allies must arm Ukraine to the teeth, sanction Russia to the max, & confiscate the $300B in overseas Russian assets. https://t.co/vkdGNtSXjw – Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) May 25, 2025

За його словами, Кремль продовжує агресію, маючи на меті підкорити Україну, і не зупиниться, доки не зіткнеться з рішучим опором.

"Його (Путіна) мета – домінувати над Україною, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти", – підкреслив конгресмен.

Він закликав США та союзників діяти безкомпромісно: "США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном".

Бейкон є одним із найпослідовніших прихильників України серед американських законодавців. У березні 2025 року він опублікував статтю в The New York Times, у якій розкритикував занадто м'яке ставлення адміністрації Трампа до Росії.

Президент Володимир Зеленський 25 травня закликав світову спільноту, зокрема США, не мовчати та посилити тиск на Кремль.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що Росія сміється над світом та спробами США досягнути миру.

Глава МЗС Естонії заявив, що хоче "нестерпного тиску" на Путіна після нового масованого авіаудару.