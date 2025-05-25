Зеленський: мовчання Америки та інших лише заохочує Путіна

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту, зокрема США, не мовчати та посилити тиск на Кремль після чергової масованої повітряної атаки РФ, яка вразила понад 30 українських міст і сіл у ніч на неділю.

Про це Зеленський написав у Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави держави, Росія випустила майже 300 ударних дронів, переважно "шахедів", а також майже 70 ракет різних типів, зокрема балістичних.

Ударів зазнали Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина та Черкащина. Пошкоджено десятки житлових будинків, у столиці постраждали гуртожитки історичного факультету університету. Є жертви, серед них – діти.

"Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій", – наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що світ не має права мовчати, бо така пасивність лише заохочує Путіна продовжувати війну.

"Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна", – заявив глава держави.

Він наголосив, що без справді сильного тиску на російське керівництво цю жорстокість не зупинити.

"Санкції точно допоможуть. Рішучість зараз має значення – рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію", – наголосив президент України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після чергової масованої повітряної атаки РФ на українські міста в ніч проти неділі закликав міжнародну спільноту активізувати тиск на Росію.

Як повідомлялось, у ніч на 25 травня Польща піднімала винищувачі через масовану ракетну атаку Російської Федерації по території України.