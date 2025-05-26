Трамп о последних обстрелах: Путин хочет всю Украину, но это приведет к падению России

Президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве последними массированными обстрелами Россией украинских городов, заявив, что его российский коллега Владимир Путин "сошел с ума".

Об этом он написал в сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп в очередной раз похвастался своими хорошими отношениями с Путиным, но сейчас, по словам американского президента, "с ним что-то случилось".

"Он просто сошел с ума! Он безосновательно убивает много людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники обстреливают города в Украине без всякой на то причины", – написал он.

"Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России!", – подчеркнул он.

Трамп также комментировал обстрелы перед посадкой на борт номер один в Нью-Джерси.

Он вспомнил об обстрелах, когда они с Россией находятся "в середине переговоров" и несколько раз повторил, как ему "это не нравится".

В ответ на вопрос о его дальнейших действиях, Трамп заявил: "Мы посмотрим, что мы будем делать".

Накануне спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог стал первым должностным лицом американской администрации, который отреагировал на последние массированные воздушные удары России по украинским городам и селам.

Между тем, член Палаты представителей, умеренный республиканец Дон Бейкон, после массированных обстрелов Россией Украины предложил другой подход. Он заявил, что США и союзники должны вооружить Украину до зубов, ввести максимальные санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов российских активов за рубежом.

Президент Владимир Зеленский 25 мая призвал мировое сообщество, в частности США, не молчать и усилить давление на Кремль.