Польща передала РФ ноту у зв'язку з руйнуванням пам'ятника жертвам Катинського злочину

Росія отримала ноту Польщі у зв'язку з руйнуванням меморіалу польським військовополоненим – жертвам Катинського розстрілу в селі Мєдноє Тверської області.

Про це заявив у понеділок глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Знищення меморіалу є реалізацією сталінської версії історичного наративу, підкреслив Сікорський.

Минулого тижня Міністерство закордонних справ повідомило, що пам'ятник військовополоненим – жертвам Катинського розстрілу, похованим на польському військовому цвинтарі в російському Мєдному, зазнав вандалізму. За рішенням прокуратури Тверської області з цвинтарного пам'ятника було знято барельєф ордену Військового хреста Virtuti Militari та Хреста вересневої кампанії 1939 року.

"Це, звичайно, по-перше, реалізація сталінської версії історичного наративу, а по-друге, одне з джерел російського імперіалізму, тому це дуже небезпечно. Нота вже зроблена" – сказав Сікорський.

Очільник МЗС також підкреслив, що руйнування пам'ятника в Мєдному є порушенням регулювання між Польщею та Росією.

"Будь ласка, пам'ятайте, що є велика різниця між пам'ятниками подяки і кладовищами та могилами. Наші хрести були на могилі вбитих польських в'язнів, військовополонених у Мєдному", – нагадав він.

Польський цвинтар у Мєдному був відкритий і освячений 2 вересня 2000 року. На ньому поховано понад 6300 польських військовополонених з Осташківського спецтабору, які захищали Польщу від радянської агресії в 1939 році, в основному офіцери Державної поліції і поліції Сілезького воєводства, Прикордонної і Тюремної охорони, солдати і офіцери Корпусу охорони прикордоння та інших військових формувань, працівники державної адміністрації та судових органів Другої Речі Посполитої.

Нагадаємо, 12 травня Польща завила, що відкликає згоду на діяльність російського консульства в Кракові. Це стало реакцією на докази того, що торішня пожежа в торговому центрі у Варшаві є результатом дій російських спецслужб.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "Варшава свідомо руйнує відносини" між країнами і діє "проти інтересів громадян". Вона додала, що "адекватна відповідь на ці неадекватні кроки буде найближчим часом".