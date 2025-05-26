Польша передала РФ ноту в связи с разрушением памятника жертвам Катынского преступления

Россия получила ноту Польши в связи с разрушением мемориала польским военнопленным – жертвам Катынского расстрела в селе Медное Тверской области.

Об этом заявил в понедельник глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Уничтожение мемориала является реализацией сталинской версии исторического нарратива, подчеркнул Сикорский.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел сообщило, что памятник военнопленным – жертвам Катынского расстрела, похороненным на польском военном кладбище в российском Медном, подвергся вандализму. По решению прокуратуры Тверской области с кладбищенского памятника был снят барельеф ордена Военного креста Virtuti Militari и Креста сентябрьской кампании 1939 года.

"Это, конечно, во-первых, реализация сталинской версии исторического нарратива, а во-вторых, один из источников российского империализма, поэтому это очень опасно. Нота уже сделана", – сказал Сикорский.

Глава МИД также подчеркнул, что разрушение памятника в Медном является нарушением регулирования между Польшей и Россией.

"Пожалуйста, помните, что есть большая разница между памятниками благодарности и кладбищами и могилами. Наши кресты были на могилах убитых польских узников, военнопленных в Медном", – напомнил он.

Польское кладбище в Медном было открыто и освящено 2 сентября 2000 года. На нем похоронено более 6300 польских военнопленных из Осташковского спецлагеря, которые защищали Польшу от советской агрессии в 1939 году, в основном офицеры Государственной полиции и полиции Силезского воеводства, Пограничной и Тюремной охраны, солдаты и офицеры Корпуса охраны пограничья и других воинских формирований, работники государственной администрации и судебных органов Второй Речи Посполитой.

Напомним, 12 мая Польша заявила, что отзывает согласие на деятельность российского консульства в Кракове. Это стало реакцией на доказательства того, что прошлогодний пожар в торговом центре в Варшаве является результатом действий российских спецслужб.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Варшава сознательно разрушает отношения" между странами и действует "против интересов граждан". Она добавила, что "адекватный ответ на эти неадекватные шаги будет в ближайшее время".