Росія погрожує Польщі відповіддю за закриття консульства в Кракові
Новини — Понеділок, 12 травня 2025, 11:43 —
Росія почала погрожувати Польщі заходами у відповідь після оголошення про закриття російського генерального консульства в Кракові.
Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, яку цитує "РИА Новости", повідомляє "Європейська правда".
За її словами, Польща "свідомо продовжує обвалювати відносини з Росією, діючи проти інтересів громадян".
"Адекватна відповідь на ці неадекватні кроки буде незабаром", – сказала Захарова.
Як відомо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що має намір відкликати згоду на діяльність консульства Російської Федерації в Кракові.
Його коментар з’явився після того, як польський прем’єр Дональд Туск прямо заявив, що за масштабною пожежею у торговому центрі Варшави в травні 2024 року стоять російські спецслужби.
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