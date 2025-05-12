Росія погрожує Польщі відповіддю за закриття консульства в Кракові

Росія почала погрожувати Польщі заходами у відповідь після оголошення про закриття російського генерального консульства в Кракові.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, яку цитує "РИА Новости", повідомляє "Європейська правда".

За її словами, Польща "свідомо продовжує обвалювати відносини з Росією, діючи проти інтересів громадян".

"Адекватна відповідь на ці неадекватні кроки буде незабаром", – сказала Захарова.

Як відомо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що має намір відкликати згоду на діяльність консульства Російської Федерації в Кракові.

Його коментар з’явився після того, як польський прем’єр Дональд Туск прямо заявив, що за масштабною пожежею у торговому центрі Варшави в травні 2024 року стоять російські спецслужби.