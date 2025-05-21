Польща обурена пошкодженням свого військового кладовища в Росії

Міністерство закордонних справ Польщі висловило протест після повідомлень про пошкодження пам'ятника на Польському військовому кладовищі в селі Мєдноє Тверської області Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву МЗС Польщі поширило 21 травня.

Польське зовнішньополітичне відомство звернуло увагу, що з памʼятника на військовому кладовищі зняли барельєф ордена Військового Хреста Virtuti Militari та "Хреста Вересневої кампанії" 1939 року.

"Слід підкреслити, що це зробили не вандали. Це рішення путінської прокуратури Тверської області", – додали в польському МЗС, уточнивши, що такий крок там пояснили порушення закону про "вшанування перемоги радянського народу у великій вітчизняній війні 1941-1945 років".

🤬 Rosja walczy z pamięcią – usuwa ślady stalinowskich zbrodni.

W obwodzie twerskim zdemontowano z Memoriału „Miednoje” tablice z polskimi odznaczeniami wojskowymi – postawione w 2000 roku ku czci 6 tysięcy Polaków rozstrzelanych w latach 30–50.

📍Wcześniej w tym samym miejscu… pic.twitter.com/EhR6FXdvQE – NEXTA Polska (@nexta_polska) May 19, 2025

МЗС Польщі заявило, що розцінює провокацію "не тільки як спробу втручання у президентські вибори в Польщі, але й як типову російську спробу змінити історію".

"Ми вимагаємо від російської сторони негайного відновлення первісного стану кладовища. Ми вимагаємо реакції та дій з цього питання від Інституту національної пам'яті", – наголошують там.

На Польському військовому кладовищі в Мєдном поховані близько 6300 польських офіцерів, співробітників поліції і посадовців, яких розстріляли в Катині у 1940 році – злочині, який Радянський Союз намагався приховати.

Нагадаємо, 12 травня Польща завила, що відкликає згоду на діяльність російського консульства в Кракові. Це стало реакцією на докази того, що торішня пожежа в торговому центрі у Варшаві є результатом дій російських спецслужб.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "Варшава свідомо руйнує відносини" між країнами і діє "проти інтересів громадян". Вона додала, що "адекватна відповідь на ці неадекватні кроки буде найближчим часом".