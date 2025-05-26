Швейцарія та Італія проведуть військові навчання із залученням винищувачів США

Швейцарія та Італія з 26 травня по 13 червня проведуть спільні авіаційні навчання із долученням літаків Повітряних сил США у Європі.

Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії, пише "Європейська правда".

Як свідчить офіційна інформація, навчання відбуватимуться в італійській Істрані. Мета цих навчань – покращити взаємодію між сторонами.

У навчаннях в Італії візьмуть участь винищувачі F/A-18 ВПС Швейцарії, а також Eurofighter і F-35 ВПС Італії. До них також приєднаються F-16 ВПС США в Європі.

У межах навчань пілоти вдосконалюватимуть свої знання та навички у сфері транскордонної протиповітряної оборони.

Як зауважили у заяві, ВПС Швейцарії не можуть проводити повноцінну підготовку на своїй території відповідно до міжнародних стандартів. Це зумовлено, зокрема, обмеженими й малими тренувальними зонами, обмеженнями щодо висоти та швидкості польотів, регламентованим часом польотів, обмеженнями кількості злетів і посадок на аеродромах, щільним цивільним авіатрафіком над Швейцарією, а також високою щільністю населення і необхідністю врахування рівня шумового забруднення.

5 травня в Естонії розпочалися найбільші міжнародні навчання року – Siil 2025, в яких беруть участь понад 16 тисяч військовослужбовців з Естонії та країн-союзників.

З 17 по 23 травня в литовському Шяуляї пройшли спільні навчання "Лелека і Орел" між Сухопутними військами Збройних сил Литви та армією США, метою яких було підтримання індивідуальних і колективних навичок, необхідних для самостійного та ефективного управління і обслуговування систем HIMARS.

А 24 травня писали, що у Туреччині пройшли міжнародні військові навчання "Фенікс-2025" за участі підрозділів з дев'ятьох країн.