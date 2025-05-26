Швейцария и Италия проведут военные учения с привлечением истребителей США

Швейцария и Италия с 26 мая по 13 июня проведут совместные авиационные учения с привлечением самолетов Воздушных сил США в Европе.

Об этом говорится на сайте правительства Швейцарии, пишет "Европейская правда".

Как свидетельствует официальная информация, учения будут проходить в итальянской Истране. Цель этих учений – улучшить взаимодействие между сторонами.

В учениях в Италии примут участие истребители F/A-18 ВВС Швейцарии, а также Eurofighter и F-35 ВВС Италии. К ним также присоединятся F-16 ВВС США в Европе.

В рамках учений пилоты будут совершенствовать свои знания и навыки в сфере трансграничной противовоздушной обороны.

Как отметили в заявлении, ВВС Швейцарии не могут проводить полноценную подготовку на своей территории в соответствии с международными стандартами. Это обусловлено, в частности, ограниченными и малыми тренировочными зонами, ограничениями по высоте и скорости полетов, регламентированным временем полетов, ограничениями количества взлетов и посадок на аэродромах, плотным гражданским авиатрафиком над Швейцарией, а также высокой плотностью населения и необходимостью учета уровня шумового загрязнения.

5 мая в Эстонии начались крупнейшие международные учения года – Siil 2025, в которых принимают участие более 16 тысяч военнослужащих из Эстонии и стран-союзников.

С 17 по 23 мая в литовском Шяуляе прошли совместные учения "Аист и Орел" между Сухопутными войсками Вооруженных сил Литвы и армией США, целью которых было поддержание индивидуальных и коллективных навыков, необходимых для самостоятельного и эффективного управления и обслуживания систем HIMARS.

А 24 мая писали, что в Турции прошли международные военные учения "Феникс-2025" с участием подразделений из девяти стран.