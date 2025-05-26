Польща закликає посилити тиск на РФ на тлі масованих ударів по Україні

Міністерство закордонних справ Польщі закликало посилити підтримку України та тиск на Росію після масованих ударів по українських регіонах.

Про це польське зовнішньополітичне відомство написало у Х, передає "Європейська правда".

МЗС Польщі засудило російські ракетні та безпілотні атаки на українських цивільних осіб, внаслідок яких загинули 12 людей, серед них троє дітей.

"Україна прагне миру, погодившись на припинення вогню. Росія продовжує свої жорстокі атаки на цивільні об'єкти. Єдиний спосіб закінчити війну – це посилити підтримку України та тиск на Росію", – заявили у зовнішньополітичному відомстві Польщі.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, у ніч проти 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних безпілотників.

У наступну ніч, проти 25 травня, Росія намагалася вдарити 367-ми засобами повітряного нападу, серед яких були балістичні, крилаті та керовані ракети, а також дрони. А у ніч проти 26 травня Росія запустила по Україні 364 засоби, серед яких були крилаті ракети та ударні дрони.

Зазначимо, у ніч проти 26 травня Польща підіймала у повітря винищувачі у відповідь на дії Росії.

25 травня президент США Дональд Трамп, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

У Кремлі пояснили висловлювання Трампа, який озвучив незадоволення наказами Путіна активізувати обстріли України в останні дні, "емоційним перевантаженням".