Польша призывает усилить давление на РФ на фоне массированных ударов по Украине

Министерство иностранных дел Польши призвало усилить поддержку Украины и давление на Россию после массированных ударов по украинским регионам.

Об этом польское внешнеполитическое ведомство написало в Х, передает "Европейская правда".

МИД Польши осудило российские ракетные и беспилотные атаки на украинских граждан, в результате которых погибли 12 человек, среди них трое детей.

"Украина стремится к миру, согласившись на прекращение огня. Россия продолжает свои жестокие атаки на гражданские объекты. Единственный способ закончить войну – это усилить поддержку Украины и давление на Россию", – заявили во внешнеполитическом ведомстве Польши.

По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников.

В следующую ночь, против 25 мая, Россия пыталась нанести удар 367 средствами воздушного нападения, среди которых были баллистические, крылатые и управляемые ракеты, а также дроны. А в ночь против 26 мая Россия запустила по Украине 364 средства, среди которых были крылатые ракеты и ударные дроны.

Отметим, в ночь на 26 мая Польша поднимала в воздух истребители в ответ на действия России.

25 мая президент США Дональд Трамп, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

В Кремле объяснили высказывания Трампа, который озвучил недовольство приказами Путина активизировать обстрелы Украины в последние дни, "эмоциональной перегрузкой".