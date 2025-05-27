США та ЄС підтримують "постійний контакт" після відтермінування Трампом тарифів

Європейський комісар з питань торгівлі розповів про постійні телефонні розмови з міністром торгівлі Говардом Лутніком та торговим представником США Джеймісоном Гріром у понеділок, коли сторони намагаються укласти торговельну угоду та відвернути масштабну тарифну загрозу президента Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Єврокомісія залишається повністю відданою конструктивним і цілеспрямованим зусиллям, спрямованим на досягнення угоди. Ми продовжуємо залишатися в постійному контакті", – розповів Марош Шефчович.

Розрядка настала після того, як минулої п'ятниці Трамп пообіцяв 50% тарифи з початку червня як покарання за те, що "наші з ними дискусії ... нікуди не ведуть". Але недільна телефонна розмова з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн змусила Трампа перенести дату початку дії тарифів з 1 червня на 9 липня, що значно заспокоїло ринки до ранку понеділка.

Проте не всі учасники переговорів налаштовані позитивно так швидко після п'ятничного ультиматуму Трампа.

"Це дратує і невігластво. Самосаботаж, маячня", – сказав один з посадовців ЄС, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити делікатні переговори, описуючи перепалки між сторонами. "Чи потрібен більший доказ того, що переговори йдуть в нікуди, ніж ця нісенітниця?", – додав він.

Але недільний дзвінок додав "нового імпульсу" переговорам між двома сторонами, заявила на брифінгу в понеділок Паула Піньо, головна речниця Європейської комісії.

Речник Єврокомісії Улоф Гілл підтвердив віру Комісії в стратегію "нуль на нуль", яка передбачає скасування обома сторонами своїх промислових тарифів, як "дуже привабливу відправну точку для хороших переговорів".

Тим часом ЄС продовжує працювати над переліком потенційних контрзаходів на випадок, якщо переговори з Білим домом про угоду проваляться, заявив Гілл на брифінгу.

"Окрім розмов з нашими країнами-членами, ми говоримо з представниками промисловості та іншими зацікавленими сторонами, які можуть бути в цьому зацікавлені, щоб сформувати остаточний список потенційних контрзаходів. Ми повинні повторювати на всіх етапах, що це підготовча робота, яку ми проводимо на випадок, якщо переговори не дадуть результату, що є нашим ключовим пріоритетом, і завжди було", – сказав Гілл.

Як писали на початку травня, Європейський Союз розглядає можливість запровадження мит на експорт американських літаків і автомобілів у спробі переконати Трампа скасувати чинні та заплановані тарифи проти ЄС.

Через кілька днів Трамп поскаржився, що Європейський Союз "гірший за Китай", говорячи про перспективи двосторонньої торгівлі.

А міністр фінансів США Скотт Бессент висловив сумніви щодо можливості швидкого досягнення торговельної угоди з ЄС, заявивши, що переговори гальмуються через "проблему колективної дії".