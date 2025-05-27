США и ЕС поддерживают "постоянный контакт" после отсрочки Трампом тарифов

Европейский комиссар по вопросам торговли рассказал о постоянных телефонных разговорах с министром торговли Говардом Лутником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром в понедельник, когда стороны пытаются заключить торговое соглашение и отвлечь масштабную тарифную угрозу президента Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Еврокомиссия остается полностью преданной конструктивным и целенаправленным усилиям, направленным на достижение соглашения. Мы продолжаем оставаться в постоянном контакте", – рассказал Марош Шефчович.

Разрядка наступила после того, как в прошлую пятницу Трамп пообещал 50% тарифы с начала июня в качестве наказания за то, что "наши с ними дискуссии ... никуда не ведут". Но воскресный телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заставил Трампа перенести дату начала действия тарифов с 1 июня на 9 июля, что значительно успокоило рынки к утру понедельника.

Однако не все участники переговоров настроены положительно так быстро после пятничного ультиматума Трампа.

"Это раздражает и невежество. Самосаботаж, бред", – сказал один из чиновников ЕС, который пожелал остаться анонимным, чтобы обсудить деликатные переговоры, описывая перепалки между сторонами. "Нужно ли большее доказательство того, что переговоры идут в никуда, чем эта чушь?", – добавил он.

Но воскресный звонок придал "новый импульс" переговорам между двумя сторонами, заявила на брифинге в понедельник Паула Пиньо, главный пресс-секретарь Европейской комиссии.

Представитель Еврокомиссии Улоф Гилл подтвердил веру Комиссии в стратегию "ноль на ноль", которая предусматривает отмену обеими сторонами своих промышленных тарифов, как "очень привлекательную отправную точку для хороших переговоров".

Тем временем ЕС продолжает работать над перечнем потенциальных контрмер на случай, если переговоры с Белым домом о сделке провалятся, заявил Гилл на брифинге.

"Помимо разговоров с нашими странами-членами, мы говорим с представителями промышленности и другими заинтересованными сторонами, которые могут быть в этом заинтересованы, чтобы сформировать окончательный список потенциальных контрмер. Мы должны повторять на всех этапах, что это подготовительная работа, которую мы проводим на случай, если переговоры не дадут результата, что является нашим главным приоритетом, и всегда было", – сказал Гилл.

Как писали в начале мая, Европейский Союз рассматривает возможность введения пошлин на экспорт американских самолетов и автомобилей в попытке убедить Трампа отменить действующие и запланированные тарифы против ЕС.

Через несколько дней Трамп пожаловался, что Европейский Союз"хуже Китая", говоря о перспективах двусторонней торговли.

А министр финансов США Скотт Бессент выразил сомнения относительно возможности быстрого достижения торгового соглашения с ЕС, заявив, что переговоры тормозятся из-за "проблемы коллективного действия".