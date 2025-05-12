Трамп поскаржився на ЄС, який "гірший за Китай"

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що Європейський Союз "гірший за Китай", говорячи про перспективи двосторонньої торгівлі.

Його слова цитує Politico, повідомляє "Європейська правда".

Американський лідер, відзначивши досягнуту між США та Китаєм торговельну угоду, сказав, що "Європейський Союз у багатьох відношеннях гірший за Китай".

"Вони значно поступляться. Побачите. У нас всі козирі в руках. Вони ставляться до нас дуже несправедливо", – додав він.

Ці слова Трампа значно відрізняються від його слів про голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, яку він назвав фантастичною, додавши, що сподівається на зустріч з нею незабаром.

Незважаючи на кілька раундів переговорів з Вашингтоном щодо скасування мит Трампа на європейські товари, Євросоюз ще не досяг суттєвого прориву.

Раніше у квітні Трамп пообіцяв, що США і Євросоюз обовʼязково укладуть торговельну угоду.

Тим часом ЄС розглядає можливість запровадження мит на експорт американських літаків і автомобілів у спробі переконати президента США скасувати чинні та заплановані тарифи проти Євросоюзу.