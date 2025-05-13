У Мінфіні США не чекають на швидку торговельну угоду з ЄС

Міністр фінансів США Скотт Бессент висловив сумніви щодо можливості швидкого досягнення торговельної угоди з Європейським Союзом, заявивши, що переговори гальмуються через "проблему колективної дії".

Про це він сказав під час Саудівсько-американського інвестиційного форуму в Ер-Ріяді, цитує агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Бессент заявив, що не очікує швидкого укладення торговельної угоди з Європейським Союзом, пославшись на внутрішні суперечності в самому ЄС, які заважають ефективним переговорам.

"Моя особиста думка – в Європі існує проблема колективної дії: італійці хочуть одного, а французи – іншого. Але я впевнений, що зрештою ми досягнемо задовільного результату", – сказав він.

Водночас американський міністр висловив більше оптимізму щодо торговельних угод з азійськими партнерами. За його словами, США ведуть "дуже продуктивні переговори" з Японією, мають "дуже конструктивні" діалоги з Індонезією та отримали "дуже хорошу пропозицію" від Тайваню.

"У моїй частині світу справи йдуть дуже добре", – підкреслив Бессент, який курує торговельні переговори з азійськими економіками.

Раніше у квітні американський президент Дональд Трамп пообіцяв, що США і Євросоюз обовʼязково укладуть торговельну угоду.

Тим часом ЄС розглядає можливість запровадження мит на експорт американських літаків і автомобілів у спробі переконати президента США скасувати чинні та заплановані тарифи проти Євросоюзу.

12 травня Трамп поскаржився, що Європейський Союз "гірший за Китай", говорячи про перспективи двосторонньої торгівлі.