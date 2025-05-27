Вже 16 країн закликають Єврокомісію вжити заходів проти Угорщини через заборону ЛГБТ-прайду

Ще дві країни ЄС доєдналися до заяви, яка закликає Єврокомісію вжити жорстких заходів щодо Угорщини через заборону проведення ЛГБТ-прайду в Будапешті.

Це випливає із повідомлення представництва Швеції у ЄС, пише "Європейська правда".

У заяві, координованій Міністерством закордонних справ Нідерландів, держави ЄС закликали Брюссель "негайно в повному обсязі використати всі наявні засоби правового регулювання", щоб змусити Будапешт відмовитися від заборони прайду.

Напередодні повідомляли, що лист підписали Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Швеція.

Тепер стало відомо, що до заяви доєднались Франція та Німеччина.

У тексті листа не вказано, які саме заходи має вжити Брюссель. Однак очевидним варіантом було б введення так званих "тимчасових заходів" проти Угорщини, що є еквівалентом судових заборон ЄС проти уряду з метою запобігання шкоди, в даному випадку шляхом зобов'язання Будапешта дозволити проведення прайду.

18 березня парламент Угорщини ухвалив законопроєкт про заборону прайду в Будапешті. Згідно з ним, заборонено проводити акції, які пропагують "гомосексуалізм" і "зміну статі".

Цей крок вписується в анти-ЛГБТ-політику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його партії "Фідес". Однак підготовка до 30-го маршу, який планується 28 червня, все ще триває.