Уже 16 стран призывают Еврокомиссию принять меры против Венгрии из-за запрета ЛГБТ-прайда

Еще две страны ЕС присоединились к заявлению, призывающему Еврокомиссию принять жесткие меры в отношении Венгрии из-за запрета проведения ЛГБТ-прайда в Будапеште.

Об этом следует из сообщения представительства Швеции в ЕС, пишет "Европейская правда".

В заявлении, координированном Министерством иностранных дел Нидерландов, государства ЕС призвали Брюссель "немедленно в полном объеме использовать все имеющиеся средства правового регулирования", чтобы заставить Будапешт отказаться от запрета прайда.

Накануне сообщалось, что письмо подписали Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения и Швеция.

Теперь стало известно, что к заявлению присоединились Франция и Германия.

В тексте письма не указано, какие именно меры должен принять Брюссель. Однако очевидным вариантом было бы введение так называемых "временных мер" против Венгрии, что является эквивалентом судебных запретов ЕС против правительства с целью предотвращения ущерба, в данном случае путем обязательства Будапешта разрешить проведение прайда.

18 марта парламент Венгрии принял законопроект о запрете прайда в Будапеште. Согласно ему, запрещено проводить акции, пропагандирующие "гомосексуализм" и "смену пола".

Этот шаг вписывается в анти-ЛГБТ-политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его партии "Фидес". Однако подготовка к 30-му маршу, который планируется 28 июня, все еще продолжается.