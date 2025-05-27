Німецькі соціал-демократи вимагають зупинити постачання зброї Ізраїлю

Слідом за критикою глави німецького уряду на адресу Ізраїлю політики Соціал-демократичної партії Німеччини наполягають на припиненні поставок зброї до цієї країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Я вважаю, що було б правильним рішенням утриматися від поставок зброї зараз", – заявив колишній лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх в ефірі радіо Deutschlandfunk у світлі жорстких дій ізраїльської армії в секторі Гази.

Федеральний уряд, за його словами, повинен детально обговорити це з парламентом. Остаточне рішення буде прийнято Федеральною радою безпеки.

Лідер молодіжного крила партії Філіп Тюрмер і колишній лідер партії Норберт Вальтер-Борянс також закликають до припинення експорту зброї.

"Не повинно бути подальших порушень міжнародного права. Призупинення поставок зброї є важливим важелем тиску для Федеративної Республіки і будівельним матеріалом для вирішення гуманітарної катастрофи, що триває в Газі", – заявив Тюрмер.

Вальтер-Борянс сказав, що сенс існування Німеччини стосовно Ізраїлю вимагає, щоб країна "відвернула його від хибного шляху". Це включає припинення поставок зброї для цілей, що суперечать міжнародному праву.

Раніше федеральний міністр фінансів Ларс Клінгбайль також розділив критику канцлера Мерц на адресу ізраїльського уряду. Він заявив, що військовий наступ, який триває в секторі Гази, порушує "міжнародні правові норми".

Однак лідер СДПН і віцеканцлер спочатку не говорив про мораторій на постачання зброї, а хотів обговорити подальші заходи в уряді.

Адіс Ахметович, речник з питань зовнішньої політики парламентської фракції СДПН, також закликав до заборони експорту в понеділок. "Німецька зброя не повинна використовуватися для поширення гуманітарних катастроф і порушення міжнародного права", – заявив Ахметович.

Напередодні федеральний канцлер Німеччини розкритикував Ізраїль за поновлення наступу у секторі Гази, заявивши, що зараз мета цих дій викликає питання.

Минулого тижня у ЄС розкритикували Ізраїль за обстріл на Західному березі річки Йордан під час перебування у місті Дженін делегації дипломатів. Сили оборони Ізраїлю заявили, що дипломати відхилилися від затвердженого маршруту в "зоні активних бойових дій", тож ізраїльські військові "зробили попереджувальні постріли".

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас засудила обстріл, назвавши неприйнятними будь-які погрози в бік дипломатів, та закликала до розслідування і покарання відповідальних за інцидент. Фінляндія через це викликала для пояснень посла Ізраїлю.