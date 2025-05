Фінляндія викликала посла Ізраїлю через обстріл під час візиту дипломатів

Фінляндія викликала посла Ізраїлю для пояснень щодо обстрілу на Західному березі річки Йордан під час того, коли там перебували дипломати низки країн світу.

Про це повідомили в МЗС Фінляндії, пише "Європейська правда".

22 травня посла Ізраїлю запросили до фінського МЗС та попросили пояснень стосовно здійсненого ізраїльською армією обстрілу під час візиту групи дипломатів до Дженіна, що на Західному березі річки Йордан.

The Ministry for Foreign Affairs summoned the Israeli ambassador and requested an explanation regarding the IDF's use of fire yesterday during a diplomatic delegation’s visit to Jenin in the West Bank. We also expressed deep concern about the humanitarian situation in Gaza.