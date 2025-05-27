Немецкие социал-демократы требуют остановить поставки оружия Израилю

Вслед за критикой главы немецкого правительства в адрес Израиля политики Социал-демократической партии Германии настаивают на прекращении поставок оружия в эту страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Я считаю, что было бы правильным решением воздержаться от поставок оружия сейчас", – заявил бывший лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених в эфире радио Deutschlandfunk в свете жестких действий израильской армии в секторе Газы.

Федеральное правительство, по его словам, должно детально обсудить это с парламентом. Окончательное решение будет принято Федеральным советом безопасности.

Лидер молодежного крыла партии Филипп Тюрмер и бывший лидер партии Норберт Вальтер-Борянс также призывают к прекращению экспорта оружия.

"Не должно быть дальнейших нарушений международного права. Приостановление поставок оружия является важным рычагом давления для Федеративной Республики и строительным материалом для решения продолжающейся гуманитарной катастрофы в Газе", – заявил Тюрмер.

Вальтер-Борянс сказал, что смысл существования Германии по отношению к Израилю требует, чтобы страна "отвернула его от ложного пути". Это включает в себя прекращение поставок оружия для целей, противоречащих международному праву.

Ранее федеральный министр финансов Ларс Клингбайль также разделил критику канцлера Мерц в адрес израильского правительства. Он заявил, что военное наступление, которое продолжается в секторе Газы, нарушает "международные правовые нормы".

Однако лидер СДПГ и вице-канцлер изначально не говорил о моратории на поставки оружия, а хотел обсудить дальнейшие меры в правительстве.

Адис Ахметович, спикер по вопросам внешней политики парламентской фракции СДПГ, также призвал к запрету экспорта в понедельник. "Немецкое оружие не должно использоваться для распространения гуманитарных катастроф и нарушения международного права", – заявил Ахметович.

Накануне федеральный канцлер Германии раскритиковал Израиль за возобновление наступления в секторе Газы, заявив, что сейчас цель этих действий вызывает вопросы.

На прошлой неделе в ЕС раскритиковали Израиль за обстрел на Западном берегу реки Иордан во время пребывания в городе Дженин делегации дипломатов. Силы обороны Израиля заявили, что дипломаты отклонились от утвержденного маршрута в "зоне активных боевых действий", поэтому израильские военные "сделали предупредительные выстрелы".

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас осудила обстрел, назвав неприемлемыми любые угрозы в сторону дипломатов, и призвала к расследованию и наказанию ответственных за инцидент. Финляндия из-за этого вызвала для объяснений посла Израиля.