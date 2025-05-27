До заклику до Єврокомісії покарати Угорщину за заборону прайду доєдналася Іспанія

Декларацію, яка закликає Європейську комісію вжити жорстких заходів щодо Угорщини через заборону проведення ЛГБТ-прайду в Будапешті, підписала також Іспанія, збільшивши кількість підписантів до 17.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили дипломати кількох держав ЄС у Брюсселі.

Декларацію, яка звертається до Єврокомісії з проханням вжити заходів проти Угорщини за утиски ЛГБТІК+ спільноти, підписали вже 17 держав ЄС, останньою підпис поставила Іспанія.

У заяві, координованій Міністерством закордонних справ Нідерландів, держави ЄС висловили стурбованість "нещодавніми законодавчими та конституційними поправками, що порушують фундаментальні права ЛГБТІК+, які були прийняті угорським парламентом 18 березня та 14 квітня 2025 року".

Підписанти декларації закликали Угорщину "переглянути ці заходи, забезпечити повагу і захист прав людини та основних свобод усіх своїх громадян, дотримуючись таким чином своїх міжнародних зобов'язань".

Згідно з документом, Брюссель повинен "негайно в повному обсязі використати всі наявні засоби правового регулювання", щоб змусити Будапешт відмовитися від заборони прайду.

Напередодні повідомляли, що лист підписали Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Швеція.

Пізніше до декларації доєднались Франція та Німеччина.

18 березня парламент Угорщини ухвалив законопроєкт про заборону прайду в Будапешті. Згідно з ним, заборонено проводити акції, які пропагують "гомосексуалізм" і "зміну статі".

Цей крок вписується в анти-ЛГБТ-політику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його партії "Фідес". Однак підготовка до 30-го маршу, який планується 28 червня, все ще триває.